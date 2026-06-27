Fantatennis, Wimbledon: Sinner certezza, cosa aspettarsi dagli altri azzurri

Con Wimbledon alle porte è tempo di scelte al fantatennis: i redattori di Spazio Tennis e Smash IT sfideranno i tifosi e gli appassionati in una lega pubblica creata appositamente per i Championships.

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I BIG DA PUNTARE

Sinner intoccabile, Cobolli per riconfermarsi

Intoccabile Jannik Sinner (33.2 crediti), campione in carica, principale favorito per la vittoria finale e scelto da oltre il 90% dei fantallenatori, Flavio Cobolli (11.2 crediti) è chiamato alla difesa dei quarti di finale del 2025. L’erba non è la superficie del tennista romano, reduce da un’incredibile finale Slam al Roland Garros, che per costo può essere una buona scelta come terza fascia. L’esordio con Navone (3.6 crediti) aiuterà il capitolino ad adattarsi all’erba dell’All England Club, soprattutto con un potenziale secondo turno insidiosissimo con Tallon Griekspoor (6.5 crediti). Guardando più avanti ecco Karen Khachanov (11.4 crediti) al terzo turno e Alex de Minaur (17.8 crediti) agli ottavi, due giocatori non nel loro migliore momento e con cui si può fare partita pari. L’obiettivo di Cobolli potrebbe essere la seconda settimana, poi l’eventuale sfida con de Minaur indirizzerebbe il torneo dell’azzurro.

Berrettini nel suo torneo

Dopo la dolorosa uscita al primo turno nel 2025, Matteo Berrettini (6.2 crediti) cerca riscatto nel suo torneo preferito. Finalista a Wimbledon nel 2021, il romano ha pescato Stan Wawrinka (1.6 crediti) al primo turno. Qualità-prezzo Berrettini, se in condizioni fisiche discrete, rappresenta una delle migliori scelte. Esordio morbido e potenziale secondo turno con Arthur Fils (11.4 crediti), che su erba non ha mai impressionato e rientrerà dopo oltre un mese di stop per un problema all’anca. Già il terzo turno sarebbe un ottimo risultato per Berrettini, che potrebbe incrociare Jakub Mensik (13 crediti) per giocarsi la seconda settimana a Londra. Il ceco sta imparando a conoscere l’erba e l’esperienza di Berrettini sulla superficie più rapida del circuito non è da sottovalutare. Fisico permettendo, la seconda settimana può essere uno scenario non utopistico per il 30enne capitolino.

Darderi-Arnaldi, primi turni insidiosi

Diverso il discorso per Luciano Darderi (8 crediti) e Matteo Arnaldi (4.2 crediti). Primi turni ostici per entrambi gli azzurri, che da teste di serie 14 e 32 hanno pescato Ethan Quinn (2.3 crediti) e Quentin Halys (3.1 crediti). Il giovane statunitense arriva a Wimbledon con nello zainetto la finale nell’ATP 250 di Mallorca e con il suo schema servizio e dritto potrebbe partire favorito contro Darderi, che su erba non ha lo stesso feeling che ha su terra battuta. Sarà battaglia tra Arnaldi e Halys: il francese, dotato di un ottimo servizio e di una buona mano, può dire la sua in caso di un match rapido e con pochi scambi. In caso di un match combattuto, il ligure ha le carte in regola per avere la meglio nel testa a testa. Nel complesso, dovrebbero esserci scelte migliori sia di Darderi che di Arnaldi.

Poche certezze da Sonego e Bellucci

Alcune delle scelte migliori possono essere Lorenzo Sonego (4.3 crediti) e Mattia Bellucci (2.9 crediti). L’erba è probabilmente la superficie dove si esprimono meglio sia il torinese che il lombardo, entrambi con avversari al primo turno non inavvicinabili. Sonego avrà Tomas Martin Etcheverry (5.9 crediti), ottimo giocatore da terra battuta ma non irresistibile sul rapido, mentre Bellucci incontrerà il discontinuo Zachary Svajda (3 crediti), abile su cemento e grande incognita su erba. Entrambi gli azzurri faranno partita pari, con Bellucci probabilmente anche favorito su Svajda. Guardando anche a un possibile secondo turno, il tennista di Busto Arsizio può essere una scelta interessante, visto l’incrocio con uno tra Kamil Majchrzak (3.1 crediti) e Alejandro Tabilo (4.1 crediti)