Serena Williams e Maya Joint, viaggio tra le generazioni a Wimbledon 2026

Il ritorno in campo di Serena Williams a 44 anni ha già stabilito diversi record, ma continua a nascondere curiosità. Al primo turno di Wimbledon 2026, la sette volte campionessa (in singolare) giocherà contro la promessa del tennis australiano Maya Joint, 20 anni, classe 2006. Se questa differenza di età non sembra già abbastanza, assume un significato ancora maggiore paragonato al 1966, l’anno di nascita di Larisa Savchenko: la giocatrice più anziana con cui Williams ha mai giocato in carriera.

GENERAZIONI DI TENNIS

Quando Maya Joint nasce nell’aprile del 2006, Serena ha solo 24 anni ma ha già trovato il tempo di vincere sei Major con annesso Career Grand Slam e un oro olimpico. Nel 1997 e ’98, a 16 e 17 anni, la 23 volte campionessa Slam gioca anche due match ufficiali con Savchenko: un collegamento tennistico diretto con una persona nata prima dell’era Open, oltre che dello sbarco sulla luna, tra le altre cose. Dai tempi di Billie Jean King e Margaret Court, a Maya Joint e un’eterna Serena Williams.