Wimbledon 2026, arriva il forfait di Musetti

Lorenzo Musetti non parteciperà a Wimbledon 2026. Ad annunciarlo è stato lo stesso carrarino attraverso un post pubblicato sui suoi profili social.

“Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma – ha scritto Lorenzo -. La riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante“.

Il forfait di Musetti, che sta recuperando dalla lesione al retto femorale della coscia sinistra, lascia strada libera a Matteo Berrettini, che entra nel tabellone principale dei Championships.