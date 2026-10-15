Hantuchova bordata a Swiatek: “Mi ha dato i suoi vestiti sporchi chiedendomi cosa farne”

Daniela Hantuchova, ex numero 5 del mondo e oggi membro della dirigenza del Mutua Madrid Open con un ruolo di rappresentanza dei giocatori e dei media, ha raccontato alcuni episodi controversi che avrebbero coinvolto Iga Swiatek e la sua psicologa durante il torneo madrileno del 2025. L’ex tennista slovacca ha inoltre criticato l’atteggiamento di alcune delle migliori giocatrici del circuito WTA, lamentando una scarsa disponibilità a collaborare con gli sponsor.

Il racconto di Hantuchova su Swiatek

Le dichiarazioni di Daniela Hantuchova hanno acceso i riflettori sul comportamento di alcune protagoniste del circuito femminile. L’ex numero 5 del ranking WTA ha ricordato alcuni episodi che sarebbero avvenuti durante il Mutua Madrid Open del 2025, edizione segnata anche dal blackout che aveva colpito la Spagna e costretto gli organizzatori a sospendere il programma della giornata. Proprio in quella situazione di emergenza, secondo il racconto di Hantuchova, la psicologa di Iga Swiatek le avrebbe rivolto una richiesta particolare. “La psicologa di Iga Swiatek mi ha chiesto del pollo caldo alle 11 del mattino. Cosa voleva che facessi, che accendessi un falò per riscaldarlo?”, ha raccontato l’ex tennista durante il podcast di Canal+ Sport. Un episodio che, nella ricostruzione della slovacca, si inserirebbe in un atteggiamento più generale da parte di alcuni giocatori e giocatrici, accusati di comportarsi come se il mondo ruotasse intorno alle loro esigenze.

Il fatto surreale

Il passaggio più controverso del racconto riguarda però direttamente la campionessa polacca, vincitrice di sei titoli del Grande Slam. Hantuchova ha descritto un altro episodio che l’avrebbe vista coinvolta in prima persona, criticando apertamente il comportamento della numero uno del mondo. “Una volta mi ha dato i suoi vestiti sporchi, chiedendomi cosa dovessi farne. Non mi immaginerei mai di comportarmi così con qualcuno della generazione precedente”, ha dichiarato. Accuse che, se confermate, rischierebbero di alimentare le polemiche attorno alla figura di Swiatek, già protagonista di momenti di tensione nel corso della stessa edizione del torneo di Madrid.

La critica alle top player del circuito WTA

Le osservazioni di Hantuchova non si sono limitate alla tennista polacca. L’ex giocatrice ha infatti criticato anche la scarsa disponibilità che, a suo dire, alcune delle migliori atlete del circuito avrebbero mostrato nei confronti degli sponsor durante gli eventi organizzati a Madrid. “Nessuna delle prime cinque del mondo ha accettato di collaborare con uno sponsor per dieci minuti, mentre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner lo hanno fatto senza problemi”, ha raccontato.

Hantuchova ha concluso il suo intervento con una considerazione critica sull’atteggiamento di alcune protagoniste del tennis femminile: “Vogliono guadagnare di più e pensano di non dover fare nulla per il tennis”. Resta ora da capire se Swiatek deciderà di replicare alle dichiarazioni dell’ex tennista slovacca. Al momento, il racconto di Hantuchova rappresenta la sua versione degli episodi descritti: le accuse non costituiscono, di per sé, una conferma indipendente dei fatti.