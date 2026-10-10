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Qualificazioni WTA 1000 Wuhan 2026: Grant si arrende a Osorio

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Tyra Grant all'ATV Bancomat Tennis Open 2026
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Tyra Grant perde contro Camila Osorio (numero 66 WTA) al primo turno di qualificazioni del WTA 1000 di Wuhan 2026. La tennista classe 2008 si arrende con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-4 in 2 ore e 08 minuti e approda al turno decisivo per qualificarsi al “mille” cinese. Per Grant sfuma la seconda qualificazione annuale nel tabellone di un WTA 1000, dopo quella ottenuta a Madrid. La stagione 2026 è impreziosita anche dal secondo turno raggiunto a Wimbledon, anche in quel caso passando dal tabellone cadetto. Risultati con cui Grant si è affacciata per la prima volta nella Top 150 del ranking WTA, rendendo il 2026 estremamente positivo.

Partita combattuta tra l’italiana e la colombiana con il primo set che vive di fasi alterne fino al tie-break con cui Grant si aggiudica il parziale. Nel secondo set è Osroio a prendere il comando delle operazioni, pareggiando agevolmente il match. Terzo set più combattuto ma alla fine la spunta Osorio 6-4 con un parziale decisivo di 8 punti consecutivi nel finale.

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