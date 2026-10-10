Qualificazioni WTA 1000 Wuhan 2026: Grant si arrende a Osorio

Tyra Grant perde contro Camila Osorio (numero 66 WTA) al primo turno di qualificazioni del WTA 1000 di Wuhan 2026. La tennista classe 2008 si arrende con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-4 in 2 ore e 08 minuti e approda al turno decisivo per qualificarsi al “mille” cinese. Per Grant sfuma la seconda qualificazione annuale nel tabellone di un WTA 1000, dopo quella ottenuta a Madrid. La stagione 2026 è impreziosita anche dal secondo turno raggiunto a Wimbledon, anche in quel caso passando dal tabellone cadetto. Risultati con cui Grant si è affacciata per la prima volta nella Top 150 del ranking WTA, rendendo il 2026 estremamente positivo.

Partita combattuta tra l’italiana e la colombiana con il primo set che vive di fasi alterne fino al tie-break con cui Grant si aggiudica il parziale. Nel secondo set è Osroio a prendere il comando delle operazioni, pareggiando agevolmente il match. Terzo set più combattuto ma alla fine la spunta Osorio 6-4 con un parziale decisivo di 8 punti consecutivi nel finale.