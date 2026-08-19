Sabalenka travolge Wang Xinyu: la numero uno ritrova la sua cattiveria a Cincinnati

Aryna Sabalenka spazza via Wang Xinyu con un netto 6-1, 6-3. La tigre bielorussa, già campionessa a Cincinnati nel 2024, ritrova subito il sorriso dopo il deludente WTA 1000 di Toronto. La numero uno del mondo offre una buona prestazione, concedendo poco alla cinese e gestendo il match senza particolari difficoltà. Al prossimo turno affronterà la tennista ceca Sara Bejlek.

Dopo un torneo di Toronto al di sotto delle aspettative, Sabalenka sembra aver ritrovato quella determinazione che l’ha accompagnata nei suoi successi più importanti. Sul cemento del Lindner Family Tennis Center, la numero uno del mondo è scesa in campo con grande cattiveria giocando fin da subito con grande intensità, imponendo dai primi game il proprio ritmo e mostrando una voglia di riscatto evidente. Una risposta importante dopo la delusione canadese, con la bielorussa che punta a ripetere il successo ottenuto a Cincinnati nel 2024.

A confermare il momento straordinario della bielorussa sono anche i numeri: Sabalenka sta vivendo una stagione praticamente perfetta su superficie dura, con 27 vittorie in 29 partite, pari a poco più del 93% di successi. Un rendimento che trova conferma anche nella sfida contro Xinyu, dominata dalla numero uno del mondo senza concedere praticamente nulla. Tra i dati che sorprendono maggiormente ci sono quelli al servizio: Sabalenka ha fatto registrare l’83% con la prima e il 92% con la seconda, mentre la cinese si è fermata al 67% e a un bassissimo 20% con la seconda, una percentuale che testimonia le enormi difficoltà incontrate da Wang nel tenere il proprio turno di battuta.