Swiatek volta pagina: addio a Wim Fissette dopo Miami (FOTO)

Dopo un Sunshine Double non positivo – fuori ai quarti a Indian Wells ed eliminazione all’esordio a Miami – Iga Swiatek ha deciso: Wim Fissette non sarà più il suo allenatore. A comunicarlo è la stessa giocatrice polacca tramite un post pubblicato sulla propria pagina social di Instagram.

“A volte la vita e lo sport riservano momenti come questo… Miami è stata una sfida impegnativa per me. Provo delusione, amarezza e, ovviamente, mi sento responsabile per la mia prestazione in campo. Ho anche imparato molte lezioni importanti e credo che sia del tutto umano”, ha scritto l’ex numero uno al mondo, che aveva iniziato la collaborazione con il coach belga nell’ottobre 2024.

Nel loro cammino insieme, cominciato con qualche difficoltà dopo la tribolata parentesi doping di Iga, è arrivato il trionfo a Wimbledon. Ma, con un inizio di 2026 poco entusiasmante per la polacca – sia in Australia sia nella tournée statunitense – e un rapporto che di certo non era ai massimi storici, è arrivata l’ufficialità di una separazione che già aleggiava nell’aria da parecchio tempo.

Sarà ora da vedere chi sarà il prossimo a sedere nell’angolo della sei volte campionessa Slam e a fare compagnia al resto del team, confermato immutato proprio da Iga stessa: “Il resto del mio team rimane invariato. So che ci sono molte domande, ma vi farò sapere cosa succederà al momento opportuno. Mi prendo un momento per prendermi cura di me stessa, elaborare questa esperienza e prepararmi per un nuovo capitolo. Semplicemente, un passo alla volta, perché, come dico spesso, è una maratona, non uno sprint. Grazie per il vostro supporto. A presto”.