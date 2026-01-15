WTA Hobart 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 16 gennaio con Cocciaretto

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di venerdì 16 gennaio per il WTA 250 di Hobart 2026. Il torneo entra nella fase decisiva con le due semifinali in programma sul Centre Court.
Riflettori puntati su Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra rimasta in gara, che scenderà in campo nella notte italiana contro la croata Antonia Ružić per un posto in finale.
A seguire spazio alla seconda semifinale, che vedrà l’australiana Taylah Preston affrontare la vincente del quarto di finale tra Iva Jović e Magda Linette, in una sfida che completerà il quadro delle finaliste in Tasmania.
PROGRAMMA VENERDÌ 16 GENNAIO
CENTRE COURT
Dalle ore 5.00 – (Q) Cocciaretto vs Ruzic
A seguire – (WC) Preston vs Linette o Jovic