Masters 1000 Montecarlo 2019, Ocleppo ad un passo dal main draw: battuto M. Zverev

Vittoria di altissimo prestigio per Julian Ocleppo nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 Montecarlo 2019. L’azzurro, nato e residente a Monaco, ha sfruttato a pieno la wild card concessagli dagli organizzatori del torneo, battendo in due set M. Zverev con il punteggio di 7-6(2) 7-6(4) e centrando la prima vittoria nel circuito Atp.

Il tedesco, in piena crisi di risultati in questo inizio di stagione, ha cercato di imprimere il proprio gioco, con costanti discese a rete e cercando di abbreviare il più possibile gli scambi, essendo il teutonico un giocatore poco avvezzo al tennis di sacrificio. Lo scambio è stato quasi sempre nelle mani di Ocleppo, abile nel muovere orizzontalmente il suo avversario andando pian piano a prosciugare le sue riserve di energia. Dopo aver subito il break nel quinto gioco del primo parziale, il 21enne italiano è bravo a tornare subito in carreggiata trascinando il set al tie-break, portato a casa sapientemente per 7 punti a 2. Nel secondo set è nuovamente il quinto gioco il turning game: stavolta è però Ocleppo, aiutato da un doppio fallo di Zverev sulla palla break, ad inserire la quarta passando a condurre anche nel secondo parziale. Da qui in poi, conduzione (quasi) perfetta dell’italo-monegasco che riesce a fare partita di testa senza sentire la pressione, eccezion fatta per l’ottavo game, condito da qualche gratuito di troppo nei pressi della rete. Il parziale giunge presto alle fasi conclusive, sul 5-5 l’azzurro indovina il giusto game di risposta ottenendo il break addirittura a 0. Il braccio di Julian, certamente non abituato a tali palcoscenici, trema sul più bello costringendolo al tie-break, altresì giocato con grande intelligenza nonostante, mentalmente, fosse tutt’altro che facile.

Con questa vittoria il tennista azzurro si regala il vincente della sfida tra Andreozzi e Gulbis per un posto nel main draw del primo 1000 su terra.

