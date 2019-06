Challenger Shymkent 2019, buona la prima per Bonadio

Esordio vincente per Riccardo Bonadio nel Challenger di Shymkent 2019. Nel torneo in corso sui campi in terra rossa in Kazakistan (montepremi da 54.160 euro), l’azzurro si è imposto sul giocatore di Taipei Tsung-Hua Yang per 6-4 6-0. Dopo un avvio complicato, il 25enne di San Vito al Tagliamento cambia completamente marcia dal 4-2 in favore del tennista asiatico vincendo i successivi dieci game e strappando il pass per il secondo turno, dove attende la testa di serie numero 4 Yannick Hanfmann.

