Challenger Sophia Antipolis 2019, Sonego in ottavi

Lorenzo Sonego è negli ottavi del Challenger Sophia Antipolis 2019. Il 23enne azzurro ha superato senza problemi lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 6-3 7-6, conducendo la partita dall’inizio alla fine senza concedere vere e proprie chances al valenciano.

Nel primo set Lorenzo ingrana subito la quarta ottenendo il break a zero nel gioco di apertura. Conduzione perfetta e gestione del punteggio perfetta per il tennista torinese, che nel primo parziale non concede chances di rientro grazie alle tante prime di servizio messe in campo. Zapata Miralles racimola la miseria di un punto in risposta, visibilmente scoraggiato lo spagnolo si consegna al secondo break del set nel nono game del parziale, issando il punteggio sul 6-3 in favore del tennista azzurro.

Nel secondo parziale il match si fa più intenso, entrambi i giocatori concedono le briciole nei propri turni di battuta, gli scambi si fanno più lunghi ed il set viene deciso inevitabilmente dai dettagli. Sul 6-6 è il tie-break a decidere le sorti dell’incontro: nonostante un doppio fallo in apertura con conseguente mini-break da recuperare, l’azzurro è bravo a rimettersi in carreggiata e rimontare da una situazione che si stava facendo scomoda. 7 punti a 4 in favore del tennista italiano, che recupera da un passivo di 2-4 inanellando 5 punti di fila, con la grave complicità dello spagnolo colpevole di qualche gratuito di troppo.

La testa di serie numero 6 del Mouratoglu Open ora attende il vincente della sfida tra Peter Heller e Simone Bolelli per un posto nei quarti di finale.

