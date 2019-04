Prequalificazioni Bnl: il torneo di Chieti si avvia alla fase finale

Chieti, 4 apr. E’ entrato nella sua fase intermedia il torneo di prequalificazione Bnl di Chieti di tennis, tappa del medio adriatico che assegnerà ai due vincitori del torneo maschile e di quello femminile il pass per i rispettivi tabelloni di prequalificazione agli Internazionali BNL di Roma. La seconda settimana del torneo, in programma sui campi in terra rossa del circolo tennis di Piana vincolato, a Chieti, al momento, sta vedendo impegnati gli atleti di terza e quarta categoria in incontri estremamente avvincenti. Chi riuscirà ad uscire indenne da queste autentiche maratone tennistiche potrà avere il privilegio di misurarsi con i tennisti di seconda categoria che entreranno in scena nell’ultima settimana. Le iscrizioni per i big si sono concluse questa mattina. A poche ore dalla chiusura il tabellone maschile poteva vantare 50 iscritti mentre in quello femminile erano inserite 24 giocatrici. Il 23enne avezzanese Gianluca Di Nicola (gia’ n.522 del ranking mondiale e vincitore a Chieti dell’ultima edizione dell’Open Lazzaroni ), il trentaquattrenne di Forte dei Marmi, Walter Trusendi (nel 2011 n.299 del mondo), il 26enne Davide Pontoglio, già campione italiano di seconda categoria ed in grado di vincere diversi incontri a livello Challenger, il toscano Davide Della Tommasina, il gigante rosetano Giorgio Ricca con un best ranking in singolare al n.627 ed in doppio al n.414 ed il pugliese Francesco Garzelli sono alcuni tra i nomi illustri che si contenderanno la Wild Card per il Foro Italico. Il tabellone femminile di seconda categoria e’ invece nobilitato dalle presenze della pescarese Alice Matteucci (qualche stagione fa convocata come doppista in Fed Cup), della 22enne altoatesina Verena Hofer e della lombarda Alice Vicini.

“Si respira un’atmosfera a dir poco suggestiva sui campi e nell’impianto di Piana Vincolato che abbiamo cercato di abbellire ulteriormente per accogliere al meglio i tanti ospiti – ha commentato il presidente del circolo tennis di Chieti Ennio Mariannetti – e nell’occasione abbiamo anche pensato di garantire stabilmente una diretta streaming che sarà possibile fruire andando sulla pagina Facebook del circolo.

Ovviamente, – ha proseguito Marianetti – ci farebbe ancora più piacere se il pubblico degli appassionati ci venisse a trovare per seguire da vicino le partite. Soprattutto in occasione degli incontri più interessanti che si annunciano da qui alla fine del torneo”. Intanto, giovedì 11, in un noto locale del centro storico di Chieti, è prevista la serata di gala del torneo mentre venerdì 12 sono in programma gli incontri dei quarti di finale, sabato le semifinali mentre domenica 14 si giocheranno le finali. Nel frattempo, gli atleti del Circolo tennis Chieti, impegnati nella serie C maschile a squadre, hanno conquistato due vittorie nei due incontri che li hanno contrapposti, nella prima giornata, al Circolo tennis Avezzano e, nella seconda, al Match Point 2000 di Spoltore. Protagonisti di questo brillante avvio di stagione Bonafede, De Cola, Marcone, Leva e Calore.

