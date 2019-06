ITF: benissimo Dalla Valle, è in finale ad Alkmar. Prosegue la settimana da sogno delle sorelle Turati.

Una giornata di grandi soddisfazioni per il tennis azzurro a livello ITF. In campo maschile, infatti, Enrico Dalla Valle approda in finale nel 15.000 di Alkmar. Il tennista romagnolo, prima testa di serie del torneo olandese, ha sconfitto col netto punteggio di 6-2 6-3 il giocatore di “casa” Jesper De Jong e nell’ultimo atto del torneo si troverà di fronte un altro olandese, ossia Niels Lootsma, testa di serie numero 6 del torneo olandese. Per il ventunenne azzurro si tratta della seconda finale in carriera a livello ITF e domani andrà alla ricerca del suo primo titolo.

In campo femminile, invece, prosegue la “settimana da sogno” per le due sorelle Turati. Bianca, infatti tornerà domani a disputare una finale e lo farà nel 25.000 di Tarvisio. L’azzurra ha infatti sconfitto con uno stravagante 6-0 4-6 6-0 l’ungherese Reka-Luca Jani, quinta testa di serie del torneo e domani sfiderà la brasiliana Paula Cristina Goncalves, nella sua dodicesima finale in carriera a livello ITF. L’altra Turati, ossia Anna, invece approda in finale nel 15.000 di Tabarka. L’attuale numero 809 del mondo ha, infatti, sconfitto in un derby decisamente equilibrato Nuria Brancaccio col punteggio di 2-6 6-4 6-2. La ventiduenne azzurra nell’ultimo atto si troverà di fronte la svedese Fanny Ostlund e andrà alla ricerca del suo primo titolo ITF.

