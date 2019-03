Il criticatissimo Itf Transition Tour è entrato in vigore. I tornei dell’Itf Men’s Circuit sono stati inevitabilmente coinvolti nella riforma che prevede, a partire dal 2019, una completa ristrutturazione del tennis professionistico. Anche nella stagione 2019 l’Italia si dimostra in prima linea nell’ospitare tornei internazionali che in passato consentivano a giovani tennisti di incamerare i primi preziosissimi punti Atp per sognare la scalata verso le prime posizioni del ranking. Con l’attuazione della riforma, e la conseguente riduzione dei professionisti ad un totale di 750 uomini e 750 donne, sempre più giocatori aspirano ai primi gradini della classifica Itf, conditio sine qua non per entrare nei main draw vista la drastica riduzione delle griglie di qualificazione (da 128 a 24). Quest’anno più che mai il lotto dei giocatori nei tornei Itf sarà agguerrito e pronto a darsi battaglia. Di seguito il programma dei tornei Itf Men’s Circuit siti in Italia nella stagione 2019.

FEBBRAIO

25 Feb – 03 Mar, Trento (Cemento indoor, $25.000 )

MARZO

25-31, Santa Margherita Di Pula (Terra outdoor, $25.000)

APRILE

01-07, Santa Margherita Di Pula (Terra outdoor, $25.000)

08-14, Santa Margherita Di Pula (Terra outdoor, $25.000)

15-21, Santa Margherita Di Pula (Terra outdoor, $25.000)

22-28, Santa Margherita Di Pula (Terra outdoor, $25.000)

29 Apr – 05 Mag, Santa Margherita Di Pula (Terra outdoor, $25.000)

MAGGIO

06-12, Vercelli (Terra outdoor, $15.000)

13-19, Casale Monferrato (Terra outdoor, $25.000)

20-26, Napoli (Terra outdoor, $25.000)

27 Mag – 02 Giu, Reggio Emilia (Terra outdoor, $15.000)

