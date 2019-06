ITF: trionfo Rondoni a Reggio Emilia, sconfitto in finale Guerrieri.

Pietro Rondoni torna al successo a livello ITF e lo fa vincendo il 15.000 di Reggio Emilia. Per il classe ’93 vercellese si tratta del quinto trionfo in un torneo ITF, il primo in questa stagione. In finale il venticinquenne piemontese, terza testa di serie del torneo ha sconfitto con un doppio 6-4, in 1h e 34m, il sorprendente Andrea Guerrieri, in tabellone grazie ad una WC. Un derby gestito bene da Rondoni, bravissimo ad alzare il livello nei momenti topici di entrambi i set contro un avversario certamente inesperto, essendo quella odierna la sua prima finale a livello ITF, ma in grandissima fiducia, dopo aver sconfitto avversari di buon livello nei turni precedenti.

