Wta Karlsruhe 2019, Jasmine Paolini avanza al secondo turno

Esordio vincente per Jasmine Paolini nel Wta 125k di Karlsruhe 2019, in corso sui campi in terra rossa in Germania. La ventitreenne di Castlenuovo di Garfagnana si è imposta in tre set sull’ex finalista di Wimbledon Sabine Lisicki, in tabellone grazie a una wild card concessa dagli organizzatori. L’azzurra, reduce dall’ottimo quarto di finale raggiunto a Palermo, passa con lo score di 3-6 6-4 6-1 in poco più di un’ora e trequarti di gioco. Qualche problema al servizio per la toscana che subisce ben sei break tra primo e secondo set registrando sei doppi falli nell’arco del match, positiva però la rimonta alla distanza in un incontro in cui partiva con i favori del pronostico. Al secondo turno attende la vincente della sfida tra Tereza Martincova e la testa di serie numero 5 Daria Gavrilova.

