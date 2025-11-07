ATP Finals 2025, Shelton: “Sarà bello sfidare Sinner, pubblico italiano dà energia”

Tra i nuovi volti dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals c’è l’americano Ben Shelton. Il mancino di Atlanta arriva a Torino dopo la miglior stagione della sua carriera: nonostante un infortunio alla spalla che ne ha condizionato il finale, ad agosto si è aggiudicato il suo primo Masters 1000 all’Open del Canada. Tra i risultati di rilievo anche la semifinale agli Australian Open e i quarti a Wimbledon, traguardi che gli hanno permesso di raggiungere il best ranking di numero 6 del mondo. Nel capoluogo piemontese è inserito nel Gruppo Bjorn Borg, insieme a Jannik Sinner, Alexander Zverev e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. “È la mia prima volta alle Finals, mi piace molto l’energia della folla italiana, sia quando tifano per me sia quando tifano contro. Speravo di poter affrontare un italiano per sentire il pubblico al massimo: sarà bello sfidare Jannik davanti alla gente di Torino”, sottolinea Shelton nel corso del media day.

UNA NUOVA COLLANA

Non è passata inosservata la collana con cui si è presentato in conferenza stampa: “È un regalo della mia ragazza per la qualificazione. Sono molto contento e orgoglioso di essere qui. Mi trovo accanto a due giocatori che hanno già vinto questo torneo: lo scorso anno ero fuori dai primi 20 e in due stagioni ho fatto grandi progressi. Ho imparato a essere più continuo rispetto al passato”, rivela lo statunitense.