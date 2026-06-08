ATP 250 Stoccarda 2026: Bellucci riparte dall’erba, Fokina ko al terzo set

Mattia Bellucci riparte dal verde. Dopo aver tastato il veloce al Challenger 125 di Birmingham — uscito al primo turno contro Alex Bolt — l’azzurro si è catapultato in Germania. L’esordio all’ATP 250 di Stoccarda 2026 è stato più che positivo: 6-2 6-7(5) 6-1 al numero 7 del tabellone, Alejandro Davidovich Fokina, in due ore di gioco.

Una sfida ben controllata dal lombardo, aggressivo fin dai primi scambi e bravo a non lasciare possibilità di manovra all’iberico. Nel secondo parziale, Fokina ha lottato con grinta ed è riuscito ad allungare il match al terzo set, dove non c’è stata storia. Bellucci ha rimesso la testa avanti e confezionato il risultato finale. Il numero 78 del mondo attende ora il vincente della sfida tra Yannick Hanfmann e Aleksandar Kovacevic al secondo turno.