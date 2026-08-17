Cincinnati, Tiafoe batte Sonego e manda a casa l’azzurro: restano solo Musetti e Cobolli

Masters 1000 di Cincinnati amaro per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese viene eliminato da Frances Tiafoe, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 e accede al turno successivo.

Lo statunitense, tornato in campo dopo il walkover di Montreal, parte con il giusto atteggiamento e riesce a mettere in difficoltà Sonego. L’azzurro prova a tenere testa al padrone di casa, ma alcuni errori e qualche passaggio a vuoto nei momenti importanti gli impediscono di trovare la continuità necessaria e quel quid per mettere in difficoltà l’americano.

Tiafoe riesce così a prendere il controllo della partita e a chiudere il primo set sul 6-3. Sonego prova a reagire nel secondo parziale, ma l’americano mantiene il vantaggio e porta a casa anche il secondo set con il punteggio di 6-4. Nonostante la vittoria in due set, Tiafoe non è stato particolarmente efficace nelle occasioni di break, sfruttandone soltanto 2 delle 8 avute a disposizione.

Il due volte vincitore della Coppa Davis saluta quindi Cincinnati al secondo turno, al termine di una sfida nella quale ha provato a giocarsela contro Tiafoe senza però riuscire a trovare le soluzioni necessarie per riaprire l’incontro. Il bilancio degli italiani nel torneo dell’Ohio diventa sempre più negativo: dopo Bellucci, Arnaldi, Darderi e Berrettini, anche il torinese è costretto a fare le valigie. Restano così in corsa soltanto Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.