Faria, altra battaglia a Cincinnati: Walton va ko, agli ottavi c’è Musetti

Jaime Faria supera anche Adam Walton e, dopo il successo contro Shelton al turno precedente, conquista con fatica gli ottavi di finale a Cincinnati. Il portoghese soffre per tutta la partita, ma riesce a spuntarla al tie-break decisivo: 4-6, 6-4, 7-6(3). Ora ad attenderlo c’è Lorenzo Musetti, che per la prima volta in carriera ha centrato gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Il tennis portoghese continua a crescere e con lui anche Jaime Faria, protagonista di un’altra prova convincente al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo al turno precedente contro Ben Shelton, il portoghese supera anche Walton, ma deve faticare fino al tie-break decisivo per conquistare gli ottavi di finale.

Il match si mette subito in salita per Faria, che cede il primo set 6-4. Anche nel secondo parziale l’australiano dà filo da torcere e sembra poter mettere seriamente in difficoltà il portoghese, che però riesce a cambiare marcia nella fase decisiva e a rimettere in equilibrio la partita con un altro 6-4. Nel terzo set la sfida resta combattuta, ma Faria cresce alla distanza e chiude i conti al tie-break per 7-3, completando la rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6(3).

Una prestazione caratterizzata anche da numeri particolari al servizio: Faria ha messo a segno 17 ace, ma anche 11 doppi falli, contro l’unico commesso da Walton, chiudendo con il 57% di prime in campo. Dopo un Masters 1000 di Montreal al di sotto delle aspettative, il portoghese sta trovando ritmo e continuità a Cincinnati, dove ha già eliminato un avversario del calibro di Shelton e ora si regala un altro appuntamento di prestigio.

Agli ottavi lo attende infatti Lorenzo Musetti, che ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Un altro banco di prova importante per il portoghese, chiamato a confermare quanto di buono mostrato in questo torneo.