Fuori anche Darderi a Shanghai: per la prima volta da Bercy 2024 nessun italiano al terzo turno in un “1000”

È finita anche la corsa di Luciano Darderi al Masters 1000 di Shanghai 2026. Il numero 18 del tabellone si è arreso al debutto a Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e 17 minuti di gioco al termine di una partita complicata soprattutto in risposta e decisa da un break per set. È dunque il greco a guadagnarsi la sfida con Taylor Fritz, giustiziere di Matteo Arnaldi, per un posto negli ottavi di finale.

Con questa eliminazione esce di scena anche l’ultimo azzurro rimasto in main draw dopo Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Federico Cinà, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi. Un risultato che fa registrare un record negativo per il tennis italiano che per la prima volta da Parigi-Bercy 2024 non porta nemmeno un suo rappresentante al terzo turno di un Masters 1000. In quell’occasione tutti e sei gli azzurri al via si arresero al primo turno.