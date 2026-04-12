Jannik Sinner vince Montecarlo: prossimo torneo, quando torna in campo

Quando torna in campo Jannik Sinner dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo e qual è il suo prossimo torneo? L’azzurro ha sconfitto Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo nel Principato di Monaco, conquistando il primo 1000 in carriera su terra battuta. Così facendo ha proseguito la sua incredibile striscia di vittorie, inaugurata a Indian Wells, e si è ripreso il numero uno del mondo.

Jannik Sinner prossimo torneo: quando gioca

Il prossimo torneo a cui Jannik Sinner è iscritto è il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 4 maggio. Tuttavia non è scontato che lo giocherà, sia perché ha dichiarato che la sua priorità sono Roma e Parigi, sia perché si gioca in condizioni particolari, in altura. Qualora dovesse scegliere di dare forfait, il suo ritorno in campo si concretizzerebbe a Roma per gli Internazionali d’Italia (6-17 maggio).