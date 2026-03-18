Masters 1000 Miami 2026: posticipato a giovedì il match Fonseca-Marozsan

Nella giornata di mercoledì 18 marzo si apre il Masters 1000 di Miami 2026, con tutti i migliori giocatori pronti a lottare per aggiudicarsi il secondo 1000 della stagione. Come di consueto negli ultimi anni, con la formula delle circa due settimane di torneo, la parte alta e la parte bassa di tabellone sono divise in due giorni.

In Florida si comincia con la parte alta, tuttavia nel programma della giornata inaugurale di mercoledì manca un match: quello tra Joao Jonseca e Fabian Marozsan. L’incontro tra i due è stato infatti spostato al giorno successivo. Il motivo? Probabilmente la mancanza di uno stadio abbastanza capiente da ospitare i numerosi fan del brasiliano. Non a caso lo stadio principale è temporaneamente indisponibile a causa delle forti piogge che nei giorni scorsi hanno colpito Miami.

Si tratta di una vera e propria anomalia dato che risulta insolito spostare una sfida a questo punto della competizione e che comporterà, quasi sicuramente, delle conseguenze, come il giorno di riposo in meno del vincente del match in questione, che nel prossimo turno non affronterà un giocatore qualunque, bensì Carlos Alcaraz.