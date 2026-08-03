Masters 1000 Montreal 2026, rinviato per pioggia l’inizio di Berrettini-Navone

Pioggia ancora protagonista al Masters 1000 di Montreal 2026. Dopo i tanti rinvii nella giornata inaugurale, il maltempo ha costretto a posticipare anche l’inizio dei match del day 2. Tra questi, la sfida tra Matteo Berrettini e Mariano Navone, inizialmente prevista per domenica, che apre il programma sul Rogers Court. La partita avrebbe dovuto prendere il via alle 17. A Montreal è prevista pioggia per tutta la giornata e c’è possibilità che l’ordine di gioco sia interamente cancellato a meno che il tempo non migliori nel corso della giornata.

