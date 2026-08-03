Djokovic e la proposta choc: “Match al meglio dei cinque set, ma fino a quattro game senza vantaggi”

“Dovremmo cambiare il formato del punteggio. Non giocare più fino a sei game per set, ma fino a quattro, possibilmente senza vantaggi e al meglio dei cinque set. Mantenere le partite entro una finestra di due ore è la soluzione migliore per tutti”. Così Novak Djokovic, in un breve intervento rilasciato allo youtuber americano Nick Knows Ball durante il celebre Fanatics Fest, festival sportivo tenutosi a New York dal 16 al 19 luglio.

Il 24 volte campione Slam ha avanzato una proposta choc per rendere il tennis più sostenibile e, probabilmente, meno rischioso per la salute degli atleti. Una soluzione già presente all’interno del Tour, ma applicata solamente alle Next Gen ATP Finals e mai estesa al resto delle competizioni.

Che possa essere questa la volta buona per far arrivare ai piani alti l’opzione proposta da uno dei migliori tennisti di sempre? Chissà. Certo è che le parole di Nole sono destinate a sollevare un grande polverone mediatico.