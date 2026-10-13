Masters 1000 Shanghai 2026, Zverev supera Bublik al tie-break decisivo e vola ai quarti

Alexander Zverev supera Alexander Bublik al termine di una battaglia decisa da due tie-break e conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Il tedesco si impone con il punteggio di 7-6(6) 4-6 7-6(1) in oltre due ore e 41 minuti di gioco, riuscendo a superare anche le difficoltà fisiche accusate nei primi turni del torneo alla caviglia destra.

Una vittoria sofferta, nella quale il numero 2 del mondo ha saputo sfruttare gli alti e bassi del kazako, bravo a rendere la partita imprevedibile ma incapace di concretizzare le occasioni più importanti.

Il match è stato caratterizzato da un sostanziale dominio dei servizi, con scambi rapidi e pochi margini di manovra in risposta. A fare la differenza è stata soprattutto la capacità di Zverev di rimanere aggrappato alla partita nei momenti più complicati.

Nel primo set, il tedesco ha annullato ben quattro set point, approfittando anche di alcuni errori di Bublik per trascinare la frazione al tie-break e portarla a casa. Nel terzo, invece, ha recuperato un break di svantaggio in una fase in cui le sue condizioni fisiche sembravano particolarmente precarie e il ritiro appariva una possibilità concreta.

Per Bublik resta il rammarico per le occasioni sprecate, soprattutto per la gestione dei set point nel primo parziale e del vantaggio nel terzo. Il kazako saluta così Shanghai dopo una partita in cui avrebbe potuto ottenere molto di più.

Prosegue invece il cammino di Zverev, che dimostra ancora una volta la propria capacità di resistere anche nelle giornate più complicate. Il tedesco attende ora ai quarti di finale l’australiano Alex De Minaur.