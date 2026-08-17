Sinner, 85 settimane da numero 1 ATP: Jannik prolunga il suo regno

Jannik Sinner raggiunge l’85ª settimana in vetta alla classifica mondiale e consolida il primato ATP, aggiungendo un altro tassello a un percorso sempre più importante nella storia del tennis. Il campione altoatesino continua così ad allungare su Lleyton Hewitt, fermo a quota 80 settimane al numero uno, e a ridurre la distanza da Andre Agassi. Lo statunitense è infatti a quota 101 settimane complessive in cima al ranking.

L’altoatesino non ha partecipato ai due Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e non scende in campo dalla finale di Wimbledon, vinta contro Alexander Zverev. L’azzurro tornerà ora a guardare al prossimo appuntamento in calendario, con gli US Open che rappresentano il principale obiettivo di questo finale di stagione.

Sinner ora a quota 85 settimane da numero 1 ATP, se manterrà la vetta senza interruzioni, raggiungerà le 101 settimane di Andre Agassi il 7 dicembre 2026, mentre lo supererà la settimana successiva, il 14 dicembre, entrando a quota 102.