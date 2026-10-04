Sinner sicuro del numero 1 dopo Shanghai: decisiva la sconfitta di Zverev a Pechino

Jannik Sinner resterà numero uno al mondo almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. A dare una mano all’azzurro, fermo per il problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare l’intera trasferta asiatica, è Novak Djokovic: la vittoria del serbo su Alexander Zverev nei quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino chiude infatti i conti per il primo posto almeno per le prossime due settimane.

Dopo il forfait di Sinner, Zverev era rimasto l’unico giocatore con la possibilità di superarlo al termine del “1000” cinese. Per farlo, però, il tedesco avrebbe dovuto vincere sia Pechino che Shanghai. L’eliminazione contro Djokovic fa quindi saltare subito la prima condizione.

Sinner perderà i 50 punti conquistati a Shanghai nel 2025 e, al termine del torneo, avrà 10.950 punti in classifica. Anche vincendo il Masters 1000, Zverev non riuscirebbe più a raggiungerlo.

Il discorso per il numero uno di fine anno, invece, rimane apertissimo. È proprio nella parte conclusiva della stagione che Sinner avrà più punti da difendere: 500 a Vienna, 1000 a Parigi e 1500 alle ATP Finals di Torino. Zverev avrà quindi altre occasioni per provare a completare il sorpasso prima della fine del 2026.