Tabellone qualificazioni Masters 1000 Shanghai 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 6 marzo al 18 ottobre. A guidare il seeding è Lorenzo Sonego, che in caso di successo su Aziz Dougaz al primo turno potrebbe giocarsi un pass per il main draw contro Federico Cinà, impegnato invece contro la wild card Linang Xao. Presente anche Mattia Bellucci, che al debutto affronterà Elias Ymer.
TABELLONE COMPLETO
(1) Sonego vs Dougaz
(WC) Xiao vs (23) Cinà
(2) Safiullin vs Galarneau
Daniel vs (15) Mochizuki
(3) Jacquet vs (WC) Zhang
Hong vs (21) Sakamoto
(4) Gaston vs Draxl
Ilagan vs (16) Basilashvili
(5) Bellucci vs Ymer
Noguchi vs (19) Muller
(6) Zheng vs Gomez
Tseng vs (14) Mejia
(7) Walton vs (WC) Te
Pavlovic vs (24) Simakin
(8) Atmane vs Tomic
Skatov vs (20) Sakellaridis
(9) Wong vs (WC) Hewitt
Bolt vs (18) Harris
(10) Damm vs Kotov
(WC) Cui vs (13) Vukic
(11) Shevchenko vs Nishioka
Harris vs (17) Svrcina
(12) Sweeny vs Schoolkate
Coppejans vs (22) Basavareddy