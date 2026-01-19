Australian Open 2026: rottura del legamento della caviglia sinistra per Kostyuk, lungo stop per l’ucraina

Brutte notizie per Marta Kostyuk. La tennista ucraina ha riportato la rottura di un legamento della caviglia sinistra, in seguito a una brutta distorsione rimediata nel corso del match di primo turno dell’Australian Open 2026 perso con la francese Jacquemot. Si profilano diversi mesi di stop per la numero 20 del mondo, che aveva aperto la stagione con la finale nel WTA 500 di Brisbane (ko con Sabalenka) inanellando vittorie di prestigio con Anisimova, Andreeva e Pegula. “Purtroppo oggi, durante il mio match, ho riportato un infortunio alla caviglia e, dopo ulteriori accertamenti, è stata confermata la rottura di un legamento. L’Australian Open è sempre stato uno dei miei tornei preferiti, quindi non è così che immaginavo si concludesse il mio percorso. Ma fa parte dello sport. Nonostante questo stop, Brisbane è stato un ottimo modo per iniziare l’anno e ne sono grata. Ora è il momento di concentrarmi sul recupero e non vedo l’ora di tornare in campo il prima possibile”, il messaggio su Instagram di Kostyuk, che cercherà di tornare in buona forma per il Roland Garros o, più presumibilmente, per Wimbledon. Ipotesi anche di un ritorno direttamente nello swing estivo su cemento.

