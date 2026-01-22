Challenger Oeiras 2026: Passaro ai quarti di finale

Francesco Passaro vince ancora al Challenger 100 di Oeiras 1, che si disputa su cemento indoor dal 18 al 25 gennaio. Il tennista umbro conquista un posto ai quarti di finale grazie alla vittoria sul qualificato Stefan Kozlov (n. 285 ATP). Il match termina 6-3 1-6 6-1 in due ore e otto minuti, al prossimo turno Passaro affronterà l’estone Daniil Glinka (n. 200 ATP).

La partita

Nel primo set passa in vantaggio lo statunitense che, grazie ad un break, si porta sul 3-1. Abile il perugino a rientrare nel parziale e sorpassare l’avversario vincendo 5 giochi consecutivi. Il secondo e il terzo set hanno un andamento speculare: Kozlov domina il secondo, Passaro stravince il terzo. L’italiano ha due chance per chiudere 6-0 ma l’avversario le annulla, costringendolo a servire per il match. Il braccio non trema e il classe 2001 vola ai quarti di finale.