Coppa Davis 2025: malore tra il pubblico, Cobolli-Munar interrotta

Malore tra il pubblico nel corso della sfida tra Flavio Cobolli e Jaume Munar, valida per la finale di Coppa Davis 2025. Match interrotto sul punteggio di 6-1 1-0 in favore dello spagnolo. Entrati i medici sugli spalti per soccorrere il tifoso.
AGGIORNAMENTO 17.52 – Gioco interrotto per un malore tra il pubblico sul punteggio di 6-1 1-0 con Munar al servizio
AGGIORNAMENTO 17.53 – Entrati sugli spalti i medici
AGGIORNAMENTO 17.58 – Portata via in barella la tifosa (sulla 60ina)
AGGIORNAMENTO 17.59 – Riprende il gioco
AGGIORNAMENTO 18.01 – Break Cobolli, 1-1