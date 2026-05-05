INTERVISTA – Luthi segue Bernet al Challenger di Francavilla: “Pubblico caloroso, ogni giocatore è diverso”

“Sono arrivato da poco, ma mi piace molto l’ambiente del club. C’è tanta gente, un pubblico caloroso e un’ottima organizzazione. Sono felice di essere qui e di ritrovare amici e colleghi”. Così Severin Luthi, direttamente da Francavilla al Mare, dove è in corso un torneo Challenger 75 sui campi dello Sporting Club Francavilla al Mare. L’ex coach di Roger Federer si trova in Abruzzo al seguito di Henry Bernet, 19enne di Basilea e grande promessa del tennis svizzero: “Ogni giocatore è diverso. Non esiste una formula unica. Anche se ho lavorato con campioni come Federer, Wawrinka o Gasquet, ogni caso richiede adattamento e costruzione di un’identità specifica per l’atleta”, ha detto Luthi, che è stato accolto dal direttore del torneo Gianluigi Quinzi e dal presidente dello Sporting Club Francavilla al Mare, Francesco Ugolini, in un contesto che conferma la crescente centralità dell’evento nel panorama tennistico nazionale e internazionale. Sconfitto all’esordio Bernet, in tabellone grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, che si è dovuto arrendere in tre set al terraiolo argentino Facundo Diaz Acosta: “Alla fine ha vinto il giocatore più solido ed esperto. Ma sono partite fondamentali per crescere: da questi incontri si impara molto, sia dagli aspetti positivi che da quelli da migliorare”. Esperienza ultra decennale per Luthi, che ha rimarcato il grande cambiamento del tennis nel corso degli anni: “Un focus anche sull’evoluzione del tennis moderno, sempre più orientato alla componente fisica: “Oggi il tennis è estremamente fisico. I giocatori colpiscono forte da entrambi i lati e il livello atletico è determinante. Le variazioni restano importanti, ma il margine per emergere è sempre più legato alla condizione fisica”. Infine, Luthi ha espresso apprezzamento per la collaborazione con il direttore del torneo Gianluigi Quinzi e per il progetto tecnico in corso: “È una persona molto ambiziosa e un ottimo allenatore. Lavorare con lui è stimolante e rappresenta un continuo momento di crescita”.