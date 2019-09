ITF: Cocciaretto vince il suo primo titolo a Trieste. Sconfitto in finale Ricca

Una splendida Elisabetta Cocciaretto trionfa nel 25.000+H di Trieste, battendo con un netto 6-3 6-1 la quinta testa di serie del torneo, ossia la svizzera Susan Bandecchi. Per la classe 2001 di Ancona si tratta del primo successo a livello ITF ed arriva in seguito ad una settimana pressocchè perfetta, in cui ha perso un solo set (in semifinale con Martina Caregaro) e in cui ha mostrato un ottimo livello di tennis, in particolare nella finale odierna. Grazie a questo successo la giovane azzurra entrerà anche per la prima volta nella top 350 del ranking WTA, esattamente alla 342esima posizione.

Niente da fare, invece, per Giorgio Ricca nella finale del 15.000 di Sajur. La testa di serie numero 7 del torneo israeliano è stato difatti sconfitto in finale da uno dei tanti giocatori di “casa” presenti in tabellone, ossia Yshai Oliel, terza testa di serie, col punteggio di 6-1 7-6(6). Un vero peccato per il 24enne di Monselice, che può comunque essere soddisfatto del torneo disputato, in quanto per la prima volta in carriera ha raggiunto la finale in un evento ITF.

