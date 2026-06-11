Primo 2008 a vincere su erba, ottimo Junior e quel record con Wawrinka: chi è Thijs Boogaard

17 anni e 339 giorni, l’età di Thijs Boogaard quando ha battuto Yibing Wu al primo turno dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026. Il dato lo ha reso il primo 2008 di sempre a vincere una partita ATP su erba nonché uno dei giocatori capaci di ottenere un successo sul verde prima di compiere 18 anni. Nel gruppo figurano autentiche leggende del tennis come Lleyton Hewitt (17 anni, 132 giorni, Queen’s 1998) e Rafael Nadal (17 anni e 20 giorni, Wimbledon 2003). Anche Taylor Frtiz riuscì nell’impresa vincendo la sua prima partita sull’erba a 17 anni e 235 giorni all’ATP 250 di Nottingham 2015. Il record di sempre, però, rimane inattaccabile almeno per il momento: Stephen Warboys vinse nel torneo di Beckenham 1969 a soli 15 anni e 227 giorni.

Chi è Boogaard

Attuale numero 785 del ranking, nato il 5 luglio 2008 a Geldermalsen (a circa 20km da ‘s-Hertogenbosch), destrimano, Thijs Boogaard vanta 13 titoli a livello Junior tra il 2022 e il 2025 e una semifinale come miglior risultato nel circuito ITF. Il suo percorso giovanile lo rende un profilo potenzialmente molto interessante: tra ottobre 2022 e gennaio 2023 fu in grado di vincere 30 match e 6 titoli Junior consecutivi.

Prima dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, dove è in tabellone grazie ad una wild card, però non aveva mai ottenuto risultati degni di nota sull’erba e non aveva mai vinto un match in un main draw ATP. In precedenza aveva già ottenuto due wild card per tornei ATP nei Paesi Bassi: all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2025 venne sconfitto al secondo turno di qualificazioni, mentre all’ATP 500 di Rotterdam 2026 riuscì ad entrare in tabellone da lucky loser dopo una nuova sconfitta al turno decisivo di quali.

Un record particolare

Curiosamente al primo turno perse 6-3 6-4 contro Stan Wawrinka. Con una differenza di età di 23 anni e 3 mesi tra di loro si è trattato della seconda partita con il più largo scarto di età tra i due giocatori nella storia. Il record appartiene a Dominic Thiem e Thomas Muster che si affrontarono al Vienna Open del 2011 con una differenza di età di ben 25 anni e 11 mesi. Numeri a parte, anche in caso di sconfitta con Daniil Medvedev al secondo turno del torneo di casa, Boogaard farebbe un balzo in avanti di oltre 100 posizioni nel ranking, avvicinandosi ai primo 600 giocatori del mondo.