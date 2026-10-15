Il 2027 di Musetti: prima l’Australia, poi la tournee sudamericana

A un mese e mezzo dalla fine della stagione, Lorenzo Musetti guarda già al 2027. Come rivelato da SkySport, il carrarino sta programmando il calendario per il prossimo anno, dopo un 2026 sottotono e molto sfortunato a causa dei vari problemi fisici che ha dovuto affrontare. L’obiettivo dell’azzurro è arrivare in Australia al meglio e giocare i tornei preparativi per l’Australian Open, in cui dovrà difendere i quarti di finale di quest’anno. Dopo il primo Slam stagionale, ‘Muso’ farà tappa in Sudamerica per partecipare all’ATP 250 di Buenos Aires e all’ATP 500 di Rio de Janeiro, tornei che avrebbe dovuto giocare anche nel 2026, prima dell’infortunio all’adduttore subito proprio a Melbourne contro Novak Djokovic.

Il 2026 di Musetti

L’inizio di stagione di Lorenzo è stato semplicemente sensazionale: finale (persa) all’ATP 250 di Hong Kong e i già citati quarti all’Australian Open. Contro il serbo, Musetti giocava anche per conquistare la quarta posizione del ranking mondiale e sopra 2 set a 0 è stato costretto a ritirarsi. Da lì non si è più ripreso l’azzurro, che sul rosso non è riuscito ad esprimersi sugli stessi livelli del 2025. La stagione sulla terra battuta si è poi conclusa nel peggiore dei modi con la lesione al retto femorale subita agli Internazionali d’Italia che non gli ha permesso di partecipare al Roland Garros e a Wimbledon.

Tornato in campo a fine luglio sul cemento americano, Musetti ha conquistato “solo” due quarti di finale al ‘500’ di Washington e al ‘1000’ di Cincinnati. Dopo l’uscita al secondo turno dello US Open, il carrarino ha rimediato una frattura all’anulare della mano destra a poche ore dall’inizio del ‘500’ di Tokyo, compromettendo di fatto anche il Masters 1000 di Shanghai (sconfitta all’esordio). L’obiettivo dell’attuale numero 25 del mondo è quello di concludere al meglio la stagione, prima con il ‘500’ di Vienna e poi con l’ultimo ‘1000’ dell’anno, in programma a Parigi dal 2 all’8 novembre, in cui cercherà di migliorare rispettivamente la semifinale e il secondo turno del 2025.