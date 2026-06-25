ATP 250 Bastad 2026: Kouamé riparte dalla Svezia dopo la favola Roland Garros

Moise Kouame ha deciso. Il classe 2009 tornerà a giocare all’ATP 250 di Bastad 2026, in programma dal 13 al 19 luglio. Dopo l’incredibile percorso al Roland Garros, il transalpino rientrerà nel torneo svedese, che avrà inizio subito dopo la fine di Wimbledon. Da stabilire se sarà in grado di recuperare appieno dall’infortunio al gomito, ma al momento Kouame ha fatto sapere che parteciperà.

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