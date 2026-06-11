ATP/WTA 250 ‘s-Hertogenbosch 2026: rinviata per pioggia Medvedev – Boogaard

Pioggia sul combined ATP/WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026 nel pomeriggio di giovedì 11 giugno. La partita tra Medvedev – Boogaard è rinviata alla giornata di venerdì 12 giugno a causa delle condizioni meteo che non ne hanno consentito la ripresa. Si ripartirà dal punteggio di 6-3 2-3 in favore del russo, sotto però di un break nel secondo parziale. Assieme a questa rinviate anche le partite tra Borges – Cilic (6-3 6-5 per il portoghese, chiamato a servire per il match alla ripresa), Tomljanovic – Yastremska (6-4 4-6 1-0 e break di vantaggio per l’ucraina) e McNally – Sierra (5-2 per la statunitense nel primo set).