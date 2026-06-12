Challenger 75 Cattolica 2026, Cecchinato lotta, ma non basta: De Jong in semifinale

Marco Cecchinato si ferma ai quarti di finale del Challenger 75 di Cattolica. Il tennista palermitano si arrende in tre set all’olandese Jesper de Jong. 6-3 4-6 6-1, in un’ora e 54 minuti di gioco, lo score che premia la testa di serie numero uno del tabellone. In semifinale De Jong attenderà il vincente della sfida tra Enrico Dalla Valle e il vincente del match, ancora da completarsi, tra Dusan Lajovic e Oriol Roca Batalla.

L’avvio è stato tutto dalla parte dell’olandese. De Jong ha preso subito in mano il controllo del match, ha imposto il proprio ritmo e ha chiuso il primo set sul 6-3 non senza troppi patemi, visti i due break concessi. Sembrava l’inizio di un match in totale controllo per il numero 83 della classifica ATP, ma Cecchinato nel secondo parziale ha cambiato passo. Il siciliano ha alzato il livello, ha trovato più continuità in risposta ed è riuscito a portarsi a casa il set per 6-4 quasi all’improvviso, su servizio di De Jong.

Il terzo set poteva essere il momento della crisi per De Jong, che si è ritrovato a dover ricominciare daccapo dopo aver dominato il primo parziale. Invece l’olandese ha dimostrato solidità mentale, non si è fatto condizionare dal set perso e ha ripreso in mano il match con grande lucidità, chiudendo i conti e staccando il pass per le semifinali.