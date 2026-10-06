Cobolli, il retroscena su Ferrero: “Ha detto no tre o quattro volte per allenare Flavio”

Stefano Cobolli torna a parlare di Juan Carlos Ferrero e lo fa svelando un retroscena legato a suo figlio Flavio. Ospite di “Tennis Talk” su SuperTennis, il padre del numero due italiano ha raccontato di aver provato più volte a convincere il vincitore del Roland Garros 2003 a diventare il coach di Flavio.

“Ferrero lo vedo più adatto a una persona tipo Alcaraz, cioè caratterialmente. Io ci ho provato, è da anni che ci provo come coach di Flavio”, ha raccontato Stefano Cobolli, spiegando anche come il profilo dello spagnolo, per caratteristiche caratteriali, gli sia sempre sembrato particolarmente adatto a Carlos Alcaraz.

Un’idea che, però, non si è mai concretizzata. Ferrero, infatti, ha rifiutato più volte la possibilità di iniziare un percorso al fianco di Flavio: “Ferrero mi ha detto di no tre o quattro volte. Posso dirlo apertamente, non è un problema”.

Una battuta che racconta anche il rapporto di conoscenza e amicizia tra Cobolli e Ferrero, oltre ai diversi tentativi fatti nel corso degli anni.