ITF M25 Bakersfield, Michael Antonius scrive la storia: è il più giovane di sempre a vincere tra i pro

Ha solo 16 anni, ha appena vinto l’ITF M25 di Bakersfield ed ha già scritto il suo nome in una pagina di storia del tennis. Michael Antonius è diventato il più giovane tennista di sempre a vincere un torneo nel circuito professionistico a 16 anni e 82 giorni.

Il classe 2010 ha battuto in finale Andrew Fenty (n. 436 ATP) 7-6(3) 6-2, dando una schiacciante prova di quanto l’età sia solo un numero. Tappe bruciate per lo statunitense e un futuro che si prospetta più roseo che mai.

Abbattuto il precedente record stabilito dal coreano Duck Hee Lee nel 2014, ed è appena quattro giorni più giovane di un certo Carlos Alcaraz al momento della vittoria del suo primo torneo.

Primo titolo da professionista raggiunto, posizione 842 come nuovo best ranking: non male come inizio. Troppo presto per caricare Michael di aspettative, ma risultati del genere non capitano tutti i giorni.