Masters 1000 Madrid 2026: Cinà si allena con Fonseca (VIDEO)

Federico Cinà è sceso in campo nell’allenamento odierno con il baby prodigio brasiliano Joao Fonseca, alla vigilia dell’esordio nel Masters 1000 di Madrid 2026. Per l’azzurro, che ha ottenuto l’ingresso nel torneo tramite wildcard, è ancora ignoto l’avversario del primo turno. “Palli” avrebbe dovuto esordire contro Alex Michelsen, ma la cancellazione dal torneo di Jack Draper ha fatto scalare le teste di serie di una posizione, facendo rientrare proprio lo statunitense. Ora, quindi, è atteso un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Il carioca, invece, che usufruirà del bye al primo turno in virtù della sua testa di serie (27), guarderà con attenzione il match tra Marin Čilić e Zizou Bergs, dal quale uscirà il suo sfidante. Dopo due quarti di finale consecutivi (Monte-Carlo e Monaco di Baviera), Fonseca è pronto a mantenere il trend positivo e provare ad andare più in fondo.