Masters 1000 Shanghai: Jodar raggiunge Davidovich Fokina in finale, Medvedev ko in due set

Rafael Jodar vola in finale nel Masters 1000 di Shanghai. Il 20enne spagnolo domina Daniil Medvedev, testa di serie numero 5 e vincitore dell’edizione 2019, e raggiunge per la prima volta in carriera l’ultimo atto di un 1000. 6-3 6-4, in un’ora e 45 minuti di gioco, il punteggio in favore della 13esima forza del seeding cinese, più freddo e cinico, nonostante la grande differenza di età ed esperienza nel circuito maggiore, di Medvedev nei deciding point e sulle palle break.

Sarà una finale tutta spagnola a Shanghai e ci sarà un nuovo vincitore 1000: Jodar troverà dall’altro lato della rete Alejandro Davidovich Fokina, in un derby che potrebbe dare indicazioni importanti a David Ferrer in ottica Coppa Davis, per definire chi sarà il secondo singolarista al fianco di Carlos Alcaraz. Grande chance persa da Medvedev, che non vince un 1000 dagli Internazionali d’Italia 2023 e dopo l’uscita di Zverev con Davidovich era il principale candidato al titolo in Cina. Sarà il primo scontro diretto tra Jodar e Davidovich Fokina, l’esperienza è dalla parte del secondo ma il talento fa pendere leggermente la bilancia dalla parte del classe 2006 madrileno.

Race 2026, Jodar allunga su de Minaur e Djokovic

Colpo pesante di Jodar anche in ottica Race verso le ATP Finals di Torino. Lo spagnolo resta al nono posto, buono per la qualificazione in virtù del forfait di Jannik Sinner, ma sale a quota 3.159 punti, allungando a +279 su Alex de Minaur, primo degli esclusi, e Novak Djokovic, decimo a -319 dallo spagnolo. In caso di vittoria del torneo Jodar, oltre ad entrare per la prima volta in Top ten ATP, scavalcherebbe Arthur Fils (3.325 punti), Frances Tiafoe (3.380) e Medvedev (3.420) nella Race, issandosi al sesto posto con 3.509 punti, a +629 sulla nona piazza di de Minaur. Restano ottime le probabilità di Medvedev di qualificarsi alle Finals (+540 su de Minaur), ma il russo avrebbe potuto chiudere quasi matematicamente i conti vincendo Shanghai.