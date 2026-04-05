Quando Sinner-Humbert in tv: data, orario e diretta secondo turno Masters 1000 Monte-Carlo 2026

Sarà Ugo Humbert l’avversario di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Il francese ha battuto nel derby il 17enne Moise Kouamé in poco più di un’ora e mezza di gioco. Sarà il terzo confronto tra Sinner e Humbert: score di 1-1 con vittoria azzurra agli Internazionali d’Italia 2021, mentre successo transalpino nel Round Robin delle Next Gen Finals del 2019.

QUANDO E A CHE ORA SINNER-HUMBERT

La sfida tra Sinner e Humbert andrà in scena martedì 7 o mercoledì 8 a orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).