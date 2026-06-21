Jannik Sinner e il nuovo completo per Wimbledon 2026 (FOTO)

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo a Wimbledon 2026. Il numero 1 del mondo, arrivato giovedì 18 giugno a Londra per prepararsi al meglio in vista dell’inizio del torneo, debutterà ai Championship lunedì 29 giugno e aprirà il programma del tabellone principale come da tradizione in quanto vincitore dell’edizione precedente. Come sempre accompagnato dal suo sponsor Nike, il 4 volte campione Slam ha presentato il completo che indosserà nelle due settimane inglesi: il solito bianco, tipico del Major londinese, al quale si aggiungono dei piccoli tratti neri sul colletto e sulle maniche.

Pronto a difendere il titolo del 2025, vinto battendo in finale il rivale e amico Carlos Alcaraz, ancora alle prese con l’infortunio al polso destro, Sinner vorrà riscattare la dolorosa uscita al secondo turno del Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, complice un drastico calo fisico dovuto al torrido caldo parigino e alle tante partite giocate (40) in questa stagione dall’altoatesino.