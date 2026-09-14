Zverev e il dato impressionante contro i mancini: 45 vittorie nelle ultime 46

Alexander Zverev ha chiuso lo US Open con un altro dato significativo legato al suo rendimento contro i mancini. Il successo in finale contro Ben Shelton ha infatti portato a 45 le vittorie nelle ultime 46 partite disputate contro un giocatore mancino.
Un bilancio impressionante: 45 successi e una sola sconfitta nelle ultime 46 sfide contro un mancino. Shelton, a sua volta mancino, è stato l’ultimo a provare a interrompere questa particolare supremazia, ma Zverev ha chiuso la finale in quattro set, aggiungendo un’altra vittoria a una striscia che conferma quanto il tedesco sappia gestire questo tipo di avversari.
Prima della finale di New York il bilancio era di 44 vittorie nelle ultime 45 partite. Il successo contro Shelton ha quindi aggiornato il dato a 45-1.