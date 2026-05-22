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Roland Garros 2026: Sinner si allena sabato con Blockx alle 11

By Tommaso de Laurentiis
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Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026
Jannik Sinner - Foto FITP

Jannik Sinner si allenerà con Alexander Blockx in vista dell’esordio al Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo svolgerà una sessione di due ore – dalle 11 alle 13 – per preparare il match di primo turno con Tabur di martedì.

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