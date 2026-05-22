Roland Garros 2026: Sinner si allena sabato con Blockx alle 11

Jannik Sinner si allenerà con Alexander Blockx in vista dell’esordio al Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo svolgerà una sessione di due ore – dalle 11 alle 13 – per preparare il match di primo turno con Tabur di martedì.
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