Il Tennis Club Cagliari espugna Beinasco: super vittoria nella terza giornata di A1

Una domenica da incorniciare. È quella vissuta dalla squadra di Serie A1 femminile del Tennis Club Cagliari, impegnata nella trasferta alle porte di Torino contro le rivali del Tennis Beinasco. Perché le sarde, guidate in panchina da Carla Lucero (data l’assenza in Piemonte del capitano Martin Vassallo Arguello), hanno conquistato uno splendido successo per 3-1, preziosissimo per restare nella prima metà della classifica. Al ritorno nel massimo campionato nazionale dopo una lunga assenza, le cagliaritane hanno chiuso il girone d’andata con due vittorie in tre sfide: un ruolino di marcia che attualmente varrebbe l’accesso alle semifinali scudetto. Per guardare così avanti ci sarà tempo, ma nel frattempo c’è un successo per 3-1 da festeggiare come si deve, ottenuto in particolare grazie a Nuria Brancaccio e alla giocatrice del vivaio Barbara Dessolis, entrambe a segno in singolare e poi nel doppio in coppia. Il primo punto di giornata è arrivato proprio grazie alla campana Brancaccio, capace di tenere a bada l’estro dell’esperta Federica Di Sarra per imporsi 7-5 6-4 in poco meno di un’ora e mezza. Poi, le torinesi hanno trovato l’1-1 in un match che con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto premiare la formazione ospite, visto che la rumena Andreea Prisacariu (al debutto col Tc Cagliari) si è arresa a Jennifer Ruggeri per 4-6 7-6 6-0, mancando qualche chance per imporsi nel secondo set. Ma a quel punto è toccato a una super Barbara Dessolis, davvero in palla nella prima metà del campionato. Impegnata contro l’ex promessa Giulia Pairone, la giocatrice sarda ha vinto al tie-break un primo set che ha deciso le sorti della sfida, chiudendo per 7-6 6-2 e firmando il punto del 2-1.

A favore del Tennis Club Cagliari anche il successivo doppio, per il definitivo 3-1. Ma prima di gioire c’è stato da soffrire e non poco, visto che la coppia Dessolis/Brancaccio ha faticato a entrare in partita contro il duo Ruggeri/Pairone, cedendo di schianto il primo set, ma proprio quando il pareggio sembrava dietro l’angolo le due hanno costruito una splendida rimonta. Hanno risolto il secondo set con un comodo 6-2 e poi hanno avuto la meglio al fotofinish nel long tie-break decisivo, chiudendo con il punteggio di 0-6 6-2 10/7. Come detto, per la formazione sarda si tratta di un successo fondamentale perché permette di chiudere il girone d’andata al secondo posto in classifica, con sei punti, a una sola lunghezza di distacco dalla capolista Tc Rungg Südtirol, a segno per 3-1 nella terza giornata contro l’At Verona Falconeri. Sarà proprio la formazione veneta la prossima avversaria delle cagliaritane, che all’andata – due settimane or sono – la spuntarono per 3-1. L’appuntamento è per domenica 27 ottobre alle 10, in trasferta. Per il Tc Cagliari sarà il terzo match consecutivo fuori casa, prima dei due incontri casalinghi che chiuderanno la “regular season”.

RISULTATI

Terza giornata girone 2

Tennis Club Cagliari b. Tennis Beinasco 3-1

Nuria Brancaccio (C) b. Federica Di Sarra (B) 7-5 6-4, Jennifer Ruggeri (B) b. Andreea Prisacariu (C) 4-6 7-6 6-0, Barbara Dessolis (C) b. Giulia Pairone (B) 7-6 6-2, Brancaccio/Dessolis (C) b. Ruggeri/Pairone (B) 0-6 6-2 10/7.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tc Rungg Südtirol, 7 punti (9-3)

2. Tennis Club Cagliari, 6 punti (6-6)

3. At Verona Falconeri, 3 punti (5-7)

4. Tennis Beinasco, 1 punto (4-8)

Leggi anche: