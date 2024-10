Serie A2, domenica il debutto casalingo del V-Team

Dopo aver esordito con un fondamentale successo a Firenze nella prima giornata e beneficiato del turno di riposo, il V-Team riprende la marcia nel Campionato nazionale maschile di Serie A2. Domenica 20 ottobre, alle ore 10, la squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio farà il proprio debutto in casa, sui campi indoor in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza. Di fronte il Team Avino, compagine di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), che in classifica si trova proprio a pari punti col V-Team, in virtù della vittoria a Lecce all’esordio e alla sconfitta tra le mura amiche contro il Match Ball Firenze. Una sfida che dirà già molto sulle reali potenzialità della squadra brianzola, partita come ogni anno con l’obiettivo minimo della salvezza ma sempre capace di stupire stagione dopo stagione. Il regolamento della Serie A2 prevede infatti che le prime tre squadre classificate di ogni girone si qualifichino a un tabellone di play-off suddiviso in due turni per definire le promozioni in Serie A1. Le quarte e quinte classificate mantengono il diritto di partecipare alla Serie A2 anche nel 2025, mentre le seste e le settime partecipano a un tabellone di play-out per stabilire le conferme in A2 e le retrocessioni in Serie B1. Il match contro i campani potrebbe quindi essere fondamentale per indirizzare subito il campionato verso le posizioni di vertice.

Risultati seconda giornata Girone 3 – Domenica 13 ottobre

Team Avino – Match Ball Firenze 1-5

Sporting Club Sassuolo – Ct Lecce Mario Stasi 3-3

Colle degli Dei Velletri – Canottieri Casale Monferrato 1-5

V-Team riposo

Programma terza giornata Girone 3 – Domenica 20 ottobre

V-Team (Tennis Club Villasanta) vs Team Avino

Colle degli Dei Velletri vs Match Ball Firenze

Canottieri Casale Monferrato vs Ct Lecce Mario Stasi

Sporting Club Sassuolo riposo

Classifica Girone 3

1. Canottieri Casale, 6 punti

2. Match Ball Firenze, 3 punti

2. V-Team, 3 punti

2. Team Avino, 3 punti

5. Ct Lecce Mario Stasi, 1 punto

5. Sporting Club Sassuolo, 1 punto

7. Colle degli Dei Velletri, 0 punti

