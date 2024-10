Serie A2: il Club Tennis Ceriano sbanca Torino

Nella prima giornata del campionato femminile di Serie A2 2024, il Club Tennis Ceriano ha esordito con una vittoria importante in trasferta, imponendosi per 3-1 sul Circolo della Stampa Sporting di Torino. Una prestazione convincente delle ragazze di Ceriano, che hanno iniziato il loro percorso nel Girone 2 con il piede giusto. Il successo è arrivato già dopo i singolari, grazie ad Anna Turati, Greta Greco Lucchina e Rachele Zingale. Il primo punto per il team brianzolo è stato incamerato dal nuovo acquisto, la diciannovenne vicentina Greco Lucchina, che ha dominato Federica Joe Gardella vincendo 6-2 6-2 senza lasciare spazio alla sua avversaria. Nel frattempo Anna Turati ha dato fondo a tutte le energie per battere Stefania Chieppa con il punteggio di 6-4 4-6 6-1, in un match molto combattuto che ha visto la brianzola prevalere nella terza e decisiva frazione nonostante un principio di crampi.

L’ultimo singolare, quello che vedeva affrontarsi le giocatrici dei vivai Rachele Zingale e Anna Maria Procacci, è stato un incontro dai due volti: dopo aver vinto agevolmente il primo set 6-0, Zingale ha ceduto il secondo 6-4 nonostante fosse in vantaggio per 4-0. Nel terzo parziale l’andamento è stato invece all’opposto con la portacolori di Ceriano abile a recuperare lo svantaggio iniziale (3-1) e a chiudere il match col punteggio di 6-0 4-6 6-3. Nella sfida di doppio, infine, il Circolo della Stampa Sporting Torino ha ottenuto il suo unico punto grazie alla coppia Chieppa/Gardella, che ha battuto il duo Greco Lucchina/Scotti 6-3 4-6 10/7. “È stata una grande vittoria, tutta di cuore e grinta – ha commentato il capitano Silverio Basilico -. Finalmente siamo riusciti a tornare al successo dopo un’intera stagione. Un successo che dà grande morale, in primis per la prossima partita. Davanti al nostro pubblico sarà fondamentale mettere in campo questo carattere che contraddistingue da sempre la nostra squadra”. Con questo risultato, il CTC si è portato in testa alla classifica assieme a Tc Parioli Roma (4-0 al Cus Catania) e ad Apem Copertino (3-1 al Tennis Beinasco). Proprio la formazione pugliese sarà l’avversaria di Ceriano domenica 13 ottobre sui campi della Robur Saronno. Sempre alla Robur, sabato 12 alle ore 19, la presentazione della squadra cerianese.

Serie A2 femminile 2024, giornata 1 – Girone 2

Circolo della Stampa Sporting Torino – Club Tennis Ceriano 1-3

Anna Turati (C) b. Stefania Chieppa (T) 6-4 4-6 6-1, Greta Greco Lucchina (C) b. Federica Joe Gardella (T) 6-2 6-2, Rachele Zingale (C) b. Anna Maria Procacci (T) 6-0 4-6 6-3, Chieppa / Gardella (T) b. Greco Lucchina / Scotti (C) 6-3 4-6 10/7.

Classifica

1. Tc Parioli Roma, 3 punti

1. Club Tennis Ceriano, 3 punti

1. Apem Copertino, 3 punti

4. Tennis Club Prato, 0 punti

4. Tennis Beinasco, 0 punti

4. Circolo della Stampa Sporting Torino, 0 punti

4. Cus Catania, 0 punti

